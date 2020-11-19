Wylsacom сравнил iPhone 11 и iPhone 12

Wylsacom помог подписчикам определиться с выбором Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Российский блогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom, опубликовал на своем канале в Youtube новый ролик. В нем он сравнил iPhone 11 и iPhone 12, рассказал о преимуществах каждой модели и помог подписчикам определиться с выбором.

«IPhone 12 бескомпромиссный гаджет, наверное, один из лучших за последнее время. До него вообще не докопаешься, разве что батарея стала тоньше и меньше. Экран вышка, дизайн клевый, камеры две. Ни один андройд даже рядом не стоит по качеству видеозаписи. Хорошие стекла, крутой процессор, самый мощный на рынке на ближайшее время точно», — описал Петухов новую модель компании Apple.

Единственный минус, по его словам, — это цена. IPhone стоит около 80 тысяч рублей. При этом его предшественник — Iphone 11 — гораздо дешевле. Его стоимость — 53 тысячи. По словам Wylsacom, гаджет отличается качественным железом, не менее хорошими камерами, приятными цветами. «Что же выбрать? Хотите самое новое и самое кайфовое — платите 80 и не задавайте вопросов. Хотите разумный выбор? Айфон 11 это то, что вам отлично подойдет», — подытожил Петухов.

Ранее Wylsacom предрек расцвет серому рынку после выхода iPhone 12. По его словам, пандемия серьезно изменит ситуацию с продажами гаджетов. Официальные айфоны в России будут в дефиците.