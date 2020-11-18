Источник: на главу района Екатеринбурга заведено уголовное дело

Александр Лошаков сейчас находится на рабочем месте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Задержание главы Кировского района Екатеринбурга Лошакова

В отношении главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Расследованием дела занимается свердловское УФСБ. В самом управлении не комментируют ситуацию. На момент публикации телефон Лошакова, статус которого в этом деле не раскрывался до настоящего момента, был недоступен. Если вина Лошакова будет доказана, ему может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Кто еще проходит по делу, пока неизвестно.

Как писало URA.RU, Лошакова задержали после допроса в УФСБ вечером 12 ноября. Вместе с ним после обысков в администрации Кировского района на разговор был доставлен начальник Кировского ДЭУ Сергей Худяков, которого отпустили через несколько часов. А Лошаков вышел на свободу спустя сутки — 13 ноября — под обязательство явки. В связи с этим источники URA.RU предполагали, что чиновник пошел на сделку со следствием.

По версии силовиков, Кировское ДЭУ заключало контракты на проведение дорожных ремонтов с аффилированным подрядчиком, через которого впоследствии выводились бюджетные средства. Предприниматель Михаил Петровичев, который детально описал схему его работы с властями, был арестован Верх-Исетским судом Екатеринбурга 14 ноября.