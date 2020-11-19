19 ноября 2020

В Кремле назвали условие для нового обращения Путина к нации

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Онлайн-совещание Президента РФ Владимира Путина с главами субъектов Российской Федерации. Москва, путин на экране
Во время первой волны коронавируса Владимир Путин не раз обращался к нации Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить обращение к нации, посвященное осложнившейся ситуации с коронавирусом. Представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами ответил URA.RU, что такая необходимость пока не возникла.

«Президент делает обращение к нации по мере того, как возникает такая необходимость. В настоящее время отдельных обращений не планируется. Сейчас нет необходимости в каких-то дополнительных выступлениях», — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что тема коронавируса является приоритетной для главы государства. Накануне Владимир Путин проводил совещание с членами правительства, которое было целиком посвящено пандемии. Как сообщало URA.RU, таких заседаний не было с лета. «Если вспомните последние совещания с членами правительства, то каждый раз ковидная тема была в списке оперативных вопросов. Разумеется, ситуация очень напряженная, поэтому вчерашнее заседание было целиком посвящено вопросам о том, как обстоят дела, особенно в регионах страны», — сказал Песков.

19 ноября количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки достигло очередных рекордных значений. По данным оперативного штаба по борьбе с ковидом, было подтверждено 23 610 новых случаев коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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