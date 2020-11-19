Кто из 10 губернаторов, уличенных Путиным, ближе всех к отставке

Владимир Путин провел первое с лета совещание, целиком посвященное коронавирусу Фото: Kremlin.ru

Президенту Владимиру Путину на совещании с правительством РФ по коронавирусу представили список десяти регионов с наиболее тревожной эпидемиологической ситуацией. Ранее на аналогичных заседаниях глава государства не требовал называть проблемные территории публично, но в этот раз попросил перечислить всех аутсайдеров. Собеседники URA.RU в политсреде считают, что прошедшее заседание — тревожный сигнал для губернаторов, так как их ошибки могут стоить им карьеры.

Последний раз Владимир Путин собирал совещание с членами правительства целиком посвященное эпидобстановке в стране 29 июля. На протяжении последующих 3,5 месяцев тема коронавируса на заседаниях затрагивалась, но не была основной. В начале совещания 18 ноября президент сообщил о желании уделить «особое внимание» вызовам пандемии: «К сожалению, ситуация у нас складывается непросто. Поэтому мы поговорим об этом сегодня поподробнее».

Татьяна Голикова рассказала президенту о самых проблемных территориях Фото: Kremlin.ru

Основной акцент был сделан на ситуации в регионах. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала президенту, что по стране развернуто более 268 тысяч ковидных коек, которые сейчас загружены на 81%. «Наиболее критичная ситуация в десяти регионах, где занятость коек составляет более 90%. В трех регионах занято более 95% коечного фонда. Это Чувашская Республика [глава — Олег Николаев], Орловская область [Андрей Клычков] и город Севастополь [Михаил Развожаев]», — сказала Голикова.

После выступления вице-премьера президент Путин заметил, что она назвала только три из десяти регионов с критической статистикой по койкам: «Можете назвать остальные семь?» Голикова перечислила: Ивановская область (Станислав Воскресенский), Коми (Владимир Уйба), Пензенская область (Иван Белозерцев), Самарская область (Дмитрий Азаров), Иркутская область (Игорь Кобзев), Омская область (Александр Бурков), Мордовия (Владимир Волков — ушел в отставку).

«Личную ответственность за принятые — надеюсь, принятые вовремя — решения или, к сожалению, не принятые иногда — эту личную ответственность никто не снимал, — сказал Путин.

— Регионы получили самые широкие полномочия в реализации мер по борьбе с эпидемией. И спрос с них тоже должен быть и будет высокий».

Политолог Марат Баширов в разговоре с URA.RU отметил: с учетом того, что статистика запаздывает от реального положения дел, в каких-то регионах загрузка коек может быть уже выше 95%. «Президент настолько озабочен темой, что создает параллельную сеть контроля за ситуацией, использует для этого ОНФ. Продолжает действовать акция „Мы вместе“, которая направлена на то, чтобы население и разные активисты вовлекались в работу по организации помощи пациентам и профилактике, — сказал Баширов. — С точки зрения предоставления средств, помощи из Москвы, президент готов оказывать поддержку регионам. Главное, чтобы они были готовы принимать помощь и реализовывать реальные мероприятия».

18 ноября в России выявили 20 985 новых случаев ковида Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Что интересно, на предыдущих совещаниях правительства с президентом Голикова обычно не перечисляла регионы с критическими показателями. К примеру, на заседании 14 октября Путин договорился с вице-премьером о личном звонке, чтобы узнать, в каких территориях самые серьезные проблемы с тестированием.

Политолог Дмитрий Солонников считает, что из свежего выступления Путина «напрашивается вывод» о возможных изменениях в губернаторском корпусе. «Обычно кадровые решения не происходят сразу, а откладываются на небольшое время. Но если ситуация не будет улучшаться, продолжится нагнетание обстановки, на местах не будут приняты соответствующие решения, то дойдет время до отставок», — сказал Солонников.

Александр Бурков уже становился героем скандала из-за нехватки коек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политолог Роман Ларионов среди десяти регионов, попавших в список Голиковой, особо отметил три: «Как слабое звено можно выделить Андрея Клычкова и Александра Буркова. Они представители оппозиционных партий [КПРФ и „Справедливая Россия“ соответственно], и всегда находятся в наиболее шатком положении, потому что у них нет влиятельных заступников, — сказал Ларионов. — Я бы еще назвал Коми. [Владимир] Уйба хоть и был назначен в сентябре, но губернаторы там не задерживаются в принципе — это сложный регион, со сложными элитами. Тем более известны случаи быстрых отставок».

Ровно те же фамилии губернаторов URA.RU назвал политолог Сергей Маркелов. Касательно Буркова эксперт напомнил о недавнем скандале, когда врачи «скорой помощи» привезли больных коронавирусом к минздраву Омской области и включили сирены, чтобы привлечь внимание к нехватке мест в больницах. «Мало того, что Бурков сам варяг, так еще и накапливает различные административные ляпы», — заявил Маркелов.

Среди десяти перечисленных губернаторов Андрей Клычков и Александр Бурков занимают худшие позиции в свежем рейтинге влияния глав субъектов, составленном АПЭК — 67 и 64 место соответственно. Следом за ними — Иван Белозерцев (56 место), а Владимир Уйба в рейтинге на 55 месте. В тоже время у глава Коми самые слабые позиции среди десяти коллег в октябрьском рейтинге устойчивости губернаторов, представленном холдингом «Минченко консалтинг». С 11 баллами глава Коми оказался на грани выпадания из «желтой зоны» (средняя устойчивость) в «красную» (низкая устойчивость). У остальных губернаторов из десятки устойчивость в рейтинге средняя или выше.

Гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов в разговоре с URA.RU согласился, что эффективность противодействия коронавирусу — один из главных критериев оценки президентом ситуации в регионах. В тоже время политолог считает, что критерий не сводится только к ситуации по загрузке коек: «Безусловно, губернаторы несут персональную ответственность за качество этой работы, и это специально подчеркнул президент. Однако с прогнозами об отставках торопиться не стоит. Вероятнее постановка президентом жестких задач и сроков их исполнения». Президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в разговоре с URA.RU добавил, что у проблем с койками в регионах «могут быть и объективные причины».

Журналист URA.RU направил запросы в пресс-службы Клычкова, Буркова, Уйбы. Ответы не были получены.