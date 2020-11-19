С 2022 года выплаты по беременности и родам, а также по больничным листам будут перечисляться напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. Новая система гарантирует правильность подсчета выплачиваемых средств, а также их быстрое получение. Об этом URA.RU рассказал зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
«Новая инициатива введена для того, чтобы у людей была гарантия, что все выплаты им посчитаны правильно. Данные изменения также вводятся ради быстроты оформления листов нетрудоспособности. Радикально сроки получения материнского пособия не изменятся, но определенно будет меньше бумажной волокиты», — отметил Шершуков.
Зампредседателя Федерации профсоюзов также пояснил, что в ряде регионов России ранее был пилотный проект «Прямые выплаты», направленный на тестирование этого механизма. Сейчас тестируемый период закончился, и раз все прошло успешно, можно вводить выплаты через фонд соцстрахования в полной мере.
19 ноября 2020 года стало известно, что с 2022 года в России выплаты по больничным листам и пособия по материнству можно будет получить через фонд соцстрахования, минуя работодателей. Об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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