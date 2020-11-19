19 ноября 2020

В России изменят оплату больничных

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, мама с ребенком, регистратура
Новая схема выплаты по больничным заработает с 2022 года Фото: Илья Московец © URA.RU

С 2022 года в России выплаты по больничным будут оформляться автоматически, минуя работодателей. Об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Правительство вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству. Они будут перечисляться людям напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя», — приводит слова Мишустина ТАСС. По его словам, с 2022 года такая практика будет распространена на всей территории страны. Он добавил, что в дальнейшем пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам также будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности.

Ранее сообщалось, что такая схема оплаты больничного должна была заработать с января 2021 года. Согласно ей, работник должен передать больничный лист работодателю, а последний отправляет документы в фонд в течение пяти суток. Еще 10 дней дается Фонду социального страхования (ФСС) на принятие решения по выплате, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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