Соцсети негодуют из-за провала новой PlayStation 5. «Снова пробили дно»

19 ноября 2020 в 18:41 Размер текста - 17 +

Россияне массово жалуются, что не получили предзаказанные PS5 (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пользователи соцсетей возмущены тем, что в назначенный день не получили новые приставки PlayStation 5, которые оплачивали по предзаказу. Впрочем, даже те, кому удалось их забрать, раскритиковали Sony за то, у некоторых новая приставка не работает. «Спасибо, Sony, вы снова пробили дно», — написал пользователь «ВКонтакте» Андрей Самохин. Положительных отзывов об игровой приставке почти нет. Геймеры припоминают, что получить PS4 было гораздо проще. 16 ноября выяснилось, что PlayStation 5 может оказаться последней приставкой Sony. При этом компания потерпит до 170 долларов убытков с каждого устройства, пишет агентство Nation News. Пользователи захейтили Sony из-за PS5 ВКонтакте, Андрей Самохин В соцсетях жалуются, что геймеры не получили предзаказанные консоли ИгроМания, MaksSt Некоторые пользователи утверждают, что вместо приставок им пришли бонусы ИгроМания, Exclusive_Johnny Геймеры пишут, что ничего не получили даже с полной предоплатой Twitter, Alexander Markov В соцсетях призывают компанию Sony к извинениям Twitter, RuLogist Некоторые заметили продающиеся приставки на сайте Авито Twitter, vaaadaaa Приставки не получили даже те, кто предзаказывал их на фирменном сайте Sony ВКонтакте, Макс Портнов Те, кому удалось забрать свое устройство, жалуются на его неработоспособность Twitter, Альберт Саитов Пользователи ругают сервис Sony Twitter, Dmitry Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.