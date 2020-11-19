Пользователи соцсетей возмущены тем, что в назначенный день не получили новые приставки PlayStation 5, которые оплачивали по предзаказу. Впрочем, даже те, кому удалось их забрать, раскритиковали Sony за то, у некоторых новая приставка не работает.
«Спасибо, Sony, вы снова пробили дно», — написал пользователь «ВКонтакте» Андрей Самохин. Положительных отзывов об игровой приставке почти нет. Геймеры припоминают, что получить PS4 было гораздо проще.
16 ноября выяснилось, что PlayStation 5 может оказаться последней приставкой Sony. При этом компания потерпит до 170 долларов убытков с каждого устройства, пишет агентство Nation News.
Пользователи захейтили Sony из-за PS5
ВКонтакте, Андрей Самохин
В соцсетях жалуются, что геймеры не получили предзаказанные консоли
ИгроМания, MaksSt
Некоторые пользователи утверждают, что вместо приставок им пришли бонусы
ИгроМания, Exclusive_Johnny
Геймеры пишут, что ничего не получили даже с полной предоплатой
Twitter, Alexander Markov
В соцсетях призывают компанию Sony к извинениям
Twitter, RuLogist
Некоторые заметили продающиеся приставки на сайте Авито
Twitter, vaaadaaa
Приставки не получили даже те, кто предзаказывал их на фирменном сайте Sony
ВКонтакте, Макс Портнов
Те, кому удалось забрать свое устройство, жалуются на его неработоспособность