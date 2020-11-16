PlayStation 5 может стать последней приставкой Sony

Поклонники PS могут остаться без новых моделей приставки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Игровая приставка PlayStation 5 может стать последней консолью, выпущенной японской компанией Sony. К такому выводу пришли аналитики исследовательской организации Citi Securities Japan.

С аналогичной ситуацией столкнется и Xbox Series X/S от Microsoft. «Уже в этом поколении обе компании будут по максимуму затягивать жизненный цикл своих игровых устройств. Консоли становятся все дороже в производстве, одновременно с этим набирают обороты облачные игровые сервисы, вроде GeForce Now, Google Stadi», — сказали в организации. Аналитики объяснили, что благодаря облачным сервисам любую игру можно будет запустить даже на слабом ноутбуке или компьютере.

Продажи PlayStation 5 в России стартуют 19 ноября. Цена на PS5 без дисковода для Blu-ray дисков 4K составляет 37 999 рублей. С дисководом приставка обойдется на 9 тысяч дороже. Первые игроки приставки уже назвали главные минусы и плюсы японской консоли. Основными недостатками указаны малый объем памяти и непривычный дизайн приставки.