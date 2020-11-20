В рамках оптимизации системы госуправления будет сокращено 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов власти, еще больше 33 тысяч — в территориальных. Об этом журналистам рассказал вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
«В процессе реформы предполагается сократить почти 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов и более 33,5 тысячи в территориальных отделах. Будет сокращено более 40 структурных подразделений, более 45 штатных единиц заместителей руководителей федеральных ведомств», — сказал Григоренко в интервью «Российской газете».
При этом вице-премьер подчеркнул, что сегодня средняя доля вакансий в центральных аппаратах достигает 20 процентов. Многие сохраняют их специально для повышения «денежного содержания своих служащих». Поэтому власти решили пойти по пути сокращения этих искусственно поддерживаемых пустующих ставок. «Штаты центральных аппаратов с 1 января 2021 года должны быть сокращены на 5%, территориальных органов — на 10%. Все преимущественно за счет имеющихся вакансий», — добавил политик.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил об оптимизации штата госслужащих в 2021 году. Ожидается, что оптимизация пройдет с 1 января по 1 апреля 2021 года.
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