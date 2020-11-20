В ближайшее время инспекторы ГИБДД получат новые приборы Фото: Илья Московец © URA.RU

В ближайшее время инспекторы ГИБДД получат новые приборы, с помощью которых можно быстро определить наличие алкоголя или наркотиков в крови водителей. Об этом рассказал начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

«Это не алкотестер — это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ», — приводит слова Черникова Life. Он объяснил, что новые индикаторы помогут инспекторам за несколько секунд определить, употреблял ли водитель алкоголь или наркотики. Черников отметил, что часть приборов могут найти запрещенные вещества в слюне, другие — в выдыхаемом воздухе.

Только после проверки на средстве индикации водителей будут отправлять на медосвидетельствование, добавил Черников. Он подчеркнул, что одно из новых средств позволяет определить наличие наркотиков в крови всего за 15 секунд.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в России нужно вводить технологии, которые не позволят людям в состоянии алкогольного опьянения управлять автомобилем. А правительство РФ планирует максимально обеспечить российские автомобили алкозамками, которые блокируют зажигание при выявлении алкоголя в выдохе, пишет «Национальная служба новостей». Опрошенные URA.RU автоэксперты считают, что эта идея имеет больше минусов, чем плюсов.