Раскрыт надежный способ спасения детей от коронавируса

Нужно приучить детей регулярно мыть руки, чтобы снизить вероятность заболевания коронавирусом. Соответствующая информация опубликована на сайте Роспотребнадзора
«Один из лучших способов защитить детей от коронавируса — это просто поощрять регулярное мытье рук», — говорится на сайте ведомства. При этом детей не стоит приучать к гигиене с помощью запугиваний.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что необходимо показывать детям правильный пример и объяснять правила поведения в пандемию. Также в ведомстве посоветовали разговаривать с детьми о коронавирусе и выслушивать детские страхи, связанные с ним. Это поможет им избежать стресса, уверены эксперты.
Ранее председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова рассказала, что заболевание коронавирусом может повлечь за собой проблемы с половой системой. Особенно это опасно для мальчиков, передает «Национальная служба новостей». Однако ученые из Австралии заявили, что детский организм сильнее сопротивляется коронавирусу, чем взрослый, сообщает «
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