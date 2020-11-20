Раскрыт надежный способ спасения детей от коронавируса

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В Роспотребнадзоре рассказали, что детям нужно показывать, как мыть руки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Нужно приучить детей регулярно мыть руки, чтобы снизить вероятность заболевания коронавирусом. Соответствующая информация опубликована на сайте Роспотребнадзора

«Один из лучших способов защитить детей от коронавируса — это просто поощрять регулярное мытье рук», — говорится на сайте ведомства. При этом детей не стоит приучать к гигиене с помощью запугиваний.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что необходимо показывать детям правильный пример и объяснять правила поведения в пандемию. Также в ведомстве посоветовали разговаривать с детьми о коронавирусе и выслушивать детские страхи, связанные с ним. Это поможет им избежать стресса, уверены эксперты.

Ранее председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова рассказала, что заболевание коронавирусом может повлечь за собой проблемы с половой системой. Особенно это опасно для мальчиков, передает «Национальная служба новостей». Однако ученые из Австралии заявили, что детский организм сильнее сопротивляется коронавирусу, чем взрослый, сообщает «Царьград». Наиболее часто среди детей с коронавирусом сталкиваются подростки от 15 до 17 лет.

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