Крупный чиновник из ХМАО уволен из-за подозрений в коррупции

Следствие считает, что уволенный чиновник за вознаграждение помогал предпринимателю получать бюджетные гранты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель директора департамента промышленности ХМАО Андрей Шиповалов освобожден от занимаемой должности. Его подозревают в получении взятки. Информацию по запросу URA.RU подтвердили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Отношения государственного служащего и нанимателя прекращены. Такое решение принято на основании результатов проверки и рекомендаций Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих должности государственной гражданской службы ХМАО, и урегулированию конфликта интересов», — добавили в депсвязей.

По версии следствия, Шиповалов с ноября 2019 года по 23 июля 2020 года получил от предпринимателя из Югорска 150 тысяч рублей в качестве взятки за общее покровительство. Отмечается, что деньги чиновник получил якобы за содействие в получении грантов из окружного бюджета. В отношении Шиповалова возбуждено уголовное дело по 290 статье УК РФ — «получение взятки».

Ранее URA.RU писало, что заместитель директора департамента промышленности ХМАО Андрей Шиповалов отправлен под домашний арест после того, как ему предъявлено обвинение в получении взятки.