В ЯНАО работника Utair поймали на взятке полицейскому

Инженер «дочки» Utair пытался остановить проверку по своим подчиненным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель технической бригады фирмы «ЮТэйр-Инжиниринг» (входит в структуру авиакомпании Utair) давал взятку сотруднику полиции ЯНАО, чтобы замять дело о краже металлолома его подчиненными. Инженера задержали, суд наложил арест на его дом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Передача взятки, по данным суда, произошла в июле. Полиция проводила проверку в отношении сотрудников «ЮТэйр-Инжиниринг», которые сдали в пункт приема не принадлежавший им лом. Руководитель бригады, зная о проверке, пришел в кабинет Ново-Уренгойского линейного отдела МВД на транспорте и передал 20 тысяч рублей старшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности.

«В ходе предварительного расследования в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, иных имущественных взысканий наложен арест на принадлежащий обвиняемому жилой дом в Санкт-Петербурге. Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры. Судья признал работника виновным в даче взятки должностному лицу за бездействие. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до восьми лет.

Получить оперативный комментарий в «ЮТэйр-Инжиниринг» не удалось. В приемной компании не ответили на звонки URA.RU. Агентство направило письменный запрос, ответ на него пока не последовал.