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Главные новости Челябинской области
13:08  27 декабря 2017 0

Сразу три уголовных дела завели на фирмы вице-спикера Заксобрания и дочери челябинского министра

Субботник в парке им. Гагарина с участием депутатов Законодательного собрания и Челябинского отделения партии
Юрия Карликанова называют бенефициаром фирм, на которые завели уголовные делаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Южном Урале завели уголовные дела о невыплате зарплаты работникам трех предприятий, аффилированных с первым вице-спикером Заксобрания области Юрием Карликановым и дочерью министра строительства региона Марией Таукаевой. Поводом стало злостное уклонение от выплаты зарплаты сотрудникам, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.

Фигурантами дел стали ООО «Южуралтранс» (должно 44 работниками 3 млн рублей), ООО «Смолино-Гранит» (107 работниками должно 5,9 млн рублей) и ООО «Южуралнеруд-2» (72 работниками должно 4,9 млн рублей).

Перед тем, как завести дела, прокуратура объявляла директорам предприятий предостережения о недопустимости нарушения закона и вносила представления об устранении нарушений трудового законодательства. Ведомство в интересах работников направило в суд иски о выдаче судебных приказов, в отношении должностных и юридических лиц возбуждено 10 дел об административных правонарушениях по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ, руководителей неоднократно штрафовали на общую сумму 255 тыс рублей. Два директора предприятия уволились, по одному поставлен вопрос о его дисквалификации.

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Мэрия Челябинска банкротит бизнес Карликановых

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, после чего были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев зарплаты из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

Все три компании считаются аффилированными с Юрием Карликановым. Например, собственником ООО «Смолино-Гранит» является фирма «Инвесттех» Юлии Александровой — дочери депутата. Она же с супругом Евгением Александровым являлась собственником ООО «Южуралнеруд-2». Эти три фирмы добывали, транспортировали и обрабатывали камень. Его в последние два десятилетия использовали южноуральские автодорожники. Сейчас значительную часть бизнеса семья Карликановых банкротит.

Бухгалтером фирм, ставших фигурантами уголовных дел, называлась Мария Таукаева, дочь министра строительства региона Виктора Тупикина. Она же директор ООО «ПКО «Челябинск-Стройиндустрия» («ЧелСИ») семьи Карликановых. На этой неделе Марине Таукаевой на совещании в прокуратуре было объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства, поскольку и ее фирма должна сотрудникам 600 тыс. рублей.

Владимир Мичурин
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