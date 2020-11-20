Для врачей, спасающих от коронавируса, введут спеццены на такси

Нехватку транспорта для врачей решат с помощью такси Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России для врачей могут быть введены специальные льготные тарифы для поездок в такси. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия вместе с правительством РФ ведет переговоры с перевозчиками и операторами об отмене коммерческой наценки на услуги для медиков.

На совещании с правительством 18 ноября, посвященном борьбе с коронавирусом, президент России Владимир Путин поручил решить проблемы с доступностью медицинской помощи в регионах. Глава государства подчеркивал, что четкость и оперативность в защите граждан от инфекции — ключевой критерий для всех уровней власти. «Двое суток мы провели в консультациях [по обозначенным Президентом вопросам] с Правительством РФ, с отраслевыми министерствами, — сказал Андрей Турчак. — Врачи помогают людям и, конечно, сами нуждаются в такой помощи. Я думаю, что это правильно и честно».

Курганские депутаты на личном транспорте помогают развозить бесплатные лекарства Фото: пресс-служба «Единой России»

Кроме решения проблем с транспортом для медиков, «Единая Россия» договорилась с Минцифры и операторами связи о том, чтобы сделать бесплатными звонки в волонтерские центры и ковид-госпитали. «Изменения в правовые акты и процедурные механизмы организаций связи будут готовы в самые ближайшие сроки», — добавил Турчак. Также в партии выступили за расширение возможностей телемедицины и предложили ускорить создание системы вызова экстренных служб по номеру 112, выделив дополнительные средства 30 регионам. «Необходимо использовать все возможности, которые есть в регионах, и предпринять дополнительные меры для активизации этой работы», — резюмировал Андрей Турчак.

С начала пандемии коронавируса «Единая Россия» открыла волонтерские центры во всех 85 регионах страны. Партия собрала более 500 млн рублей пожертвований на помощь регионам, наиболее пострадавишм от коронавируса. На эти средства были закуплены 10 тысяч защитных костюмов для медиков и 10 реанимобилей. Также партия передала в пользование больниц во всех регионах 200 легковых машин.

В Тюменской области в работе волонтерского центра приняли участие более 1700 добровольцев Фото: пресс-служба «Единой России»

К примеру, в Тюменской области в работе волонтерского центра приняли участие более 1700 добровольцев, сообщил секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Артюхов. За прошедшее время они откликнулись на 4434 обращения от жителей области. «Ребята доставляют на дом лекарства, продукты, комплекты одежды для врачей и маски, компьютерную технику для детей из многодетных и малообеспеченных семей области, помогают с оплатой счетов за услуги ЖКХ», — сказал Артюхов. В Курганской области партийцы решили создать фонд поддержки медицины, добавил секретарь реготделения «Единой России» Евгений Кафеев: «Депутаты в качестве водителей, на личном транспорте помогают волонтерам развозить бесплатные лекарства, результаты тестов на коронавирус. Многие из тех, кто уже переболел — откликнулись на наш призыв сдать кровь».