Яшин назвал «позорником» депутата, поддержанного Навальным

Илья Яшин возмутился, что его экс-соратник Магомет Яндиев одобрил бюджет Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин раскритиковал своего бывшего соратника, депутата Московской городской думы Магомета Яндиева. Оппозиционер недоволен тем, что парламентарий проголосовал за проект столичного бюджета, который, по мнению Яшина, является «апофеозом наглости и коррупции».

В 2019 году справедливорос Яндиев был кандидатом в депутаты Мосгордумы. Его избрали по системе «Умного голосования», инициированной блогером Алексеем Навальным. За кандидатуру Яндиева выступал Яшин. Поддерживал справедливоросса и Навальный. Однако уже в ноябре 2020 года Яшин назвал своего ставленника «позорником» после того, как тот одобрил бюджет Москвы.

«Этот документ (проект бюджета) — апофеоз наглости и коррупции. Увеличение расходов на фоне долгов. Беспрецедентные траты на благоустройство. Огромные расходы на содержание чиновников. <…> Поддержали его двое позорников из „Справедливой России“», — написал Яшин на своей странице на Facebook. При этом он не уточнил, что ранее поддерживал кандидатуру Яндиева на выборах. От комментариев URA.RU Яшин отказался.

В беседе с агентством Яндиев заявил, что никогда не менял своей позиции. «Я уверен в своих действиях, могу их обосновать. Я не руководствуюсь принципом, что хочу понравиться кому-то. Хочу делать то, что является правильным. А его мнение [Яшина] — это его личное дело», — сообщил URA.RU Яндиев.

О конфликте также высказался бывший однопартиец и соратник Яшина Михаил Конев. «Яшин просил избирателей голосовать за Яндиева (лишь бы против меня). А теперь называет его позорником. Забавно!» — написал он в своем telegram-канале «Ход Конева».

Это не первый конфликт в российской оппозиции в этом году. Ранее соратница сооснователя фонда «Городские проекты» Михаила Каца Анастасия Брюханова заявила, что выдвигается на выборы в Госдуму по тому же округу, что и директор «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов. Политологи считают, что такими действиями оппозиция в России сама провоцирует раскол своего электората.