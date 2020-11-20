Президент РФ Владимир Путин считает, что десятки миллионов человек по всему миру могут оказаться за чертой бедности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Из-за пандемии коронавируса десятки миллионов человек по всему миру могут оказаться за чертой бедности. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«За чертой бедности из-за коронавируса в мире могут оказаться десятки миллионов человек, глобальный ВВП в 2020 году может упасть на 4,4%», — приводит ТАСС слова российского лидера. Свое заявление Путин сделал на саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество). Предпосылки к массовому росту бедности в мире президент видит в спаде промышленного производства.

В России число живущих за чертой бедности россиян во втором квартале 2020 года выросло на 1,3 миллиона, составив 19,9 млн человек, пишет «Национальная служба новостей». А доля граждан, которые проживают в условиях крайней нищеты, по международным стандартам составляет меньше 1%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Вместе с тем, мировой долг превысил 272 трлн долларов. Это максимальный уровень за всю историю наблюдений, передает агентство Nation News.