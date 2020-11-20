Макрон заявил о готовности Франции помочь Карабаху

Эммануэль Макрон готов принять меры для защиты культурного наследия Карабаха Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с лидерами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Армении Николом Пашиняном, объявив о желании принять меры для защиты культурного наследия Нагорного Карабаха. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

«Президент республики объявил об усилиях по оказанию гуманитарной помощи, предпринимаемых Францией, и о своём желании принять решительные меры для защиты религиозного и культурного наследия этого региона», — приводит RT заявление резиденции французского лидера.

Беседа Макрона с лидерами, как отмечается, проходила под предлогом «приоритетов Франции после прекращения огня 9 ноября». В сообщении Елисейского дворца говорится, что окончание боевых действий должно позволить «возобновить добросовестные переговоры с целью защиты населения Нагорного Карабаха», а также обеспечить возвращение в свои дома десятков тысяч беженцев.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Карабахе обострился в конце сентября. Стороны вели активные боевые действия, обвиняя друг друга в провокациях. Позднее было объявлено о начале российской миротворческой миссии в зоне конфликта. Российские военные прибыли в Нагорный Карабах в середине ноября. На следующей неделе, 25 числа, сенат Франции рассмотрит резолюцию о признании страной независимости Карабаха.