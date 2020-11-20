Кто из студентов сможет вернуть деньги за дистанционное обучение

Студентам необходимо пояснить, что именно они теряют от отсутствия личного общения с преподавателями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Возможность вернуть деньги из-за перехода на дистанционное обучение получат только студенты, у которых вуз совсем отменил пары. Подробнее об этом в беседе с URA.RU высказал председатель всероссийского студенческого союза Олег Цапко.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова заявила, что студенты российских вузов, обучающиеся платно, смогут вернуть деньги за дистанционное обучение, если докажут, что оно было некачественным. Однако, по ее словам, ни один российский вуз еще не готов снижать стоимость обучения во время пандемии.

«Проще будет доказать, если пары вообще не велись, такие вузы есть. Однако в стоимость образовательных услуг входит не только аудиторная нагрузка — чтение преподавателями лекций, практик, семинаров, но и социокультурная деятельность, пользование лабораториями, спортзалами, библиотеками. За все это студент сейчас платит, а этого фактически нет», — пояснил Цапко.

Старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов в разговоре с URA.RU уточнил, что в текущей ситуации студентам необходимо конкретно доказать, что они теряют из-за отсутствия личного общения с преподавателем, но сделать это будет сложно. «Я согласен, что очное образование более действенное, чем какое-либо дистанционное, однако как именно рассчитать разницу этих услуг, мне это очевидно, но как это доказать конкретному судье, я не знаю. Плюс судьи у нас не хотят прокладывать дорожку, а идут только протоптанным путем, я не думаю, что какое-то интересное творчество со студентами предстоит», — заявил Некрасов.