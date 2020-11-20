20 ноября 2020

Путин лаконично прокомментировал отношения России и США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин считает, что отношения России и США еще больше испортить нельзя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин уверен, что отношения Москвы и Вашингтона испортить уже невозможно, так как это было сделало ранее. Таким мнением он поделился в эфире телеканала «Россия-1».

«Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, не испортит ли российская сторона отношения с американской.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия не намерена терпеть хамство со стороны Запада, но готова объяснять свою позицию иностранным партнёрам. Так он прокомментировал слова главы российского МИД Сергея Лаврова о возможности прекращения диалога с Евросоюзом из-за отсутствия взаимоуважительного общения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...