Путин лаконично прокомментировал отношения России и США

Владимир Путин считает, что отношения России и США еще больше испортить нельзя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин уверен, что отношения Москвы и Вашингтона испортить уже невозможно, так как это было сделало ранее. Таким мнением он поделился в эфире телеканала «Россия-1».

«Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, не испортит ли российская сторона отношения с американской.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия не намерена терпеть хамство со стороны Запада, но готова объяснять свою позицию иностранным партнёрам. Так он прокомментировал слова главы российского МИД Сергея Лаврова о возможности прекращения диалога с Евросоюзом из-за отсутствия взаимоуважительного общения.