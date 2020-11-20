Публичное отречение от статуса вора в законе стало «тактическим ходом», уверяют эксперты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вступление в силу антиворовского закона, который предполагает до 15 лет лишения свободы за занятие высшего положения в преступной иерархии, вынуждает некоторых криминальных авторитетов публично отрекаться от своего звания или отказываться от былых понятий. Причем в своем окружении такое поведение они могут объяснить сразу несколькими причинами. Какими именно — журналистам рассказал полковник МВД в отставке, бывший оперативник РУБОП Михаил Игнатов.

Среди «законников» появились те, кто готов сотрудничать с администрацией колонии ради досрочного освобождения, а также могут «взять в руки веник или швабру», пишет LIFE со ссылкой на слова оперативников. Их имена не раскрываются.

«Раньше бы за такие проступки серьёзно спросили, но сейчас всё иначе. Вор может объяснить, что якобы сотрудничал с администрацией во благо общему делу и что благодаря этому он многого добился. Что касается уборки, то он может привести в пример легендарного Япончика, который однажды зашёл в «хату», где было грязно, накурено и наплёвано. Тогда Япончик сам взял в руки тряпку и привёл её в порядок. И потом сказал: «Теперь в «хате» должно быть так каждый день!», — приводит издание слова Игнатова.

Оперативники объясняют, что публичное отречение от воров стало «тактическим ходом», который помогает «выжить в новых условиях». Все дело в том, что если вор действительно хочет отречься от своего статуса, он должен сообщить об этом другим авторитетам, а не полицейским, судьям или журналистам. Именно воровское сообщество решает дальнейшую судьбу отступника.

«Воры перестали публично бравировать статусом. Если раньше при задержании на вопрос о статусе в криминальном мире они хитро улыбались и говорили: „Да, вор я, вор!“, — то сейчас они просто уходят от ответа», — добавил полковник.