Вступление в силу антиворовского закона, который предполагает до 15 лет лишения свободы за занятие высшего положения в преступной иерархии, вынуждает некоторых криминальных авторитетов публично отрекаться от своего звания или отказываться от былых понятий. Причем в своем окружении такое поведение они могут объяснить сразу несколькими причинами. Какими именно — журналистам рассказал полковник МВД в отставке, бывший оперативник РУБОП Михаил Игнатов.
Среди «законников» появились те, кто готов сотрудничать с администрацией колонии ради досрочного освобождения, а также могут «взять в руки веник или швабру», пишет
«Раньше бы за такие проступки серьёзно спросили, но сейчас всё иначе. Вор может объяснить, что якобы сотрудничал с администрацией во благо общему делу и что благодаря этому он многого добился. Что касается уборки, то он может привести в пример легендарного Япончика, который однажды зашёл в «хату», где было грязно, накурено и наплёвано. Тогда Япончик сам взял в руки тряпку и привёл её в порядок. И потом сказал: «Теперь в «хате» должно быть так каждый день!», — приводит издание слова Игнатова.
Оперативники объясняют, что публичное отречение от воров стало «тактическим ходом», который помогает «выжить в новых условиях». Все дело в том, что если вор действительно хочет отречься от своего статуса, он должен сообщить об этом другим авторитетам, а не полицейским, судьям или журналистам. Именно воровское сообщество решает дальнейшую судьбу отступника.
«Воры перестали публично бравировать статусом. Если раньше при задержании на вопрос о статусе в криминальном мире они хитро улыбались и говорили: „Да, вор я, вор!“, — то сейчас они просто уходят от ответа», — добавил полковник.
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