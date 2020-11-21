Врач назвал истинное число заразившихся коронавирусом в России

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Больных больше в 10 раз, чем показывает официальная статистика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса в России за время пандемии коронавируса выше в 10 раз, чем существующая статистика. Такое мнение высказал главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

«Невыявленных случаев заболевания как минимум в 10 раз больше, чем говорит официальная статистика. И это не только у нас, а во всем мире», — сказал он в интервью ТАСС. По его мнению, большинство людей болеют коронавирусом бессимптомно или имеют легкую форму заболевания.

Однако у этого есть негативная сторона. Некоторые люди предпочитают лечиться сами дома, чем могут усугубить свое состояние. «Часть из них с осложнениями уже на 10-й день попадает в больницу. Так и происходят случаи госпитализации в тяжелом состоянии, когда люди занимаются самолечением и поздно обращаются к специалистам», — пояснил врач.

Ранее в Минздрае РФ заявили, что 30-40% тестов на коронавирус показывают ложноотрицательный результат, пишет RT. Таким образом, ученые пришли к выводу, что для постановки диагноза нельзя опираться только на результаты тестирования, стоит обращать внимание также и на общую клиническую картину заболевания, передает агентство Nation News. При этом ложноотрицательные тесты, по мнению, различных лабораторий, могут появиться в результате ошибок медработников или поведения пациентов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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