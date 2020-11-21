Ученые нашли способ лечить коронавирус с помощью введения в организм человека дополнительных белков АСЕ2. В теории препарат реально нейтрализует вирусы, рассказал URA.RU ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины СО РАМН и экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора» Александр Чепурнов.
«В принципе в биологии и в вирусологии известны аналогичные примеры, которые позволяют думать, что, наверное, да, таким образом может происходить нейтрализация, можно заблокировать рецепторы вируса. Как вакцину это использовать невозможно, а как препарат для лечения коронавируса, наверное, да. Это как минимум понизит уровень заражения», — объяснил Чепурнов.
Белки АСЕ2 создадут своеобразную отвлекающую приманку для коронавируса, объяснил вирусолог. Это хорошая идея ученых, которую стоит проверить. Однако вопрос, насколько дорого будет стоить такое лекарство, остается открытым, напомнил Чепурнов.
21 ноября ученые заявили о препарате на основе белков АСЕ2, с которым будут не страшны любые коронавирусы. Как показали эксперименты, метод надежно нейтрализует SARS-CoV-2.
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