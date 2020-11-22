Ксения Собчак довольна монастырем, но не инфраструктурой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак осталась «в смешанных чувствах» после посещения Троице-Сергиевой лавры. В частности, она недовольна неразвитой туристической инфраструктурой в мужском монастыре.

«В Сергиевом Посаде туалет у лавры это, простите, очко. Причем Платное Очко, где 15 рублей принимают paypalом (электронная платежная система — прим. ред.) по карте!!! Чистый Пелевин. Айфоном заплатить 15 рублей можно, а сделать нормальный туалет — нет» — возмутилась Собчак на своей странице в Instargam. При этом журналистка подчеркнула, что сама Троице-Сергиева лавра — красивое место.

Также Собчак недовольна, что в самом Сергиевом Посаде, где находится монастырь, «кроме указателей на китайском, никаких знаков того, что город хочет быть центром туризма». Телеведущая сравнила Сергиев Посад с Суздалем, который является «конфеткой, с классными ресторанчиками, дымковскими сувенирами и чистыми новыми домиками».

Летом 2020 года произошел конфликт между Собчак и служителями Среднеуральского женского монастыря, которым руководил опальный отец Сергий. По словам журналистки, служители избили ее оператора и отобрали видеокамеру. После инцидента Собчак обратилась в Следственный комитет.