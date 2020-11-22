Роспотребнадзор объяснил, когда мир забудет о коронавирусе

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Клипарт. Магнитогорск, город, осень, коронавирус, ковид, пандемия, пешеходы в масках
В 2021 году COVID-19 может перейти в группу ОРВИ, но окончательно инфекция не пропадет Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцину от коронавируса большинство людей получит в 2021 году, поэтому к тому времени мир должен забыть про COVID-19. Об этом заявил замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

По прогнозам врача, инфекция в той или иной форме сохранится минимум до весны. «Мы надеемся, что уже в следующем году будет много людей, которые получат вакцину, и я думаю, что скоро мы позабудем про коронавирусную инфекцию», — поделился врач в эфире радио «Говорит Москва». Покровский также подчеркнул, что COVID-19 останется в списке ОРВИ, поэтому в осенне-зимние периоды могут наблюдаться подъемы заболеваемости. Но уже не в таких масштабах, как сейчас, заключил представитель Роспотребнадзора.

Третья волна коронавируса ожидается в Европе в начале 2021 года, передает Life. Не исключена новая пандемия «даже через три года», пишет «Царьград». Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины СО РАМН Александр Чепурнов ранее рассказал URA.RU, что снизить уровень заболеваемости коронавирусом можно за счет введения в организм человека дополнительных белков АСЕ2.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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