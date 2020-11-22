Роспотребнадзор объяснил, когда мир забудет о коронавирусе

В 2021 году COVID-19 может перейти в группу ОРВИ, но окончательно инфекция не пропадет Фото: Илья Московец © URA.RU

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Вакцину от коронавируса большинство людей получит в 2021 году, поэтому к тому времени мир должен забыть про COVID-19. Об этом заявил замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

По прогнозам врача, инфекция в той или иной форме сохранится минимум до весны. «Мы надеемся, что уже в следующем году будет много людей, которые получат вакцину, и я думаю, что скоро мы позабудем про коронавирусную инфекцию», — поделился врач в эфире радио «Говорит Москва». Покровский также подчеркнул, что COVID-19 останется в списке ОРВИ, поэтому в осенне-зимние периоды могут наблюдаться подъемы заболеваемости. Но уже не в таких масштабах, как сейчас, заключил представитель Роспотребнадзора.

Третья волна коронавируса ожидается в Европе в начале 2021 года, передает Life . Не исключена новая пандемия «даже через три года», пишет « Царьград ». Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины СО РАМН Александр Чепурнов ранее рассказал URA.RU, что снизить уровень заболеваемости коронавирусом можно за счет введения в организм человека дополнительных белков АСЕ2.