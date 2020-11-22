В ГИБДД рассказали об изменениях при сдаче экзамена на права

Во время экзамена на права будут учитываться в первую очередь навыки вождения в реальной обстановке — на автострадах, перекрестках и развязках. Об этом заявил глава ГИБДД России Михаил Черников.
«Мы расширили проверку знаний не только теоретических и практических. В большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков», — цитирует Черникова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что новые правила проведения экзамена позволят оценить навыки будущего водителя. Расширенная линейка упражнений, по словам Черникова, даст возможность понять, насколько автомобилист безопасен.
Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило новый порядок прохождения практической части экзамена на получение водительских прав, напоминает RT. Тестирование больше не будет разделяться на «площадку» и «город». Также водителям-ученикам разрешат выезжать на магистрали. Планируется, что документ вступит в силу в 2021 году. При этом представители автошкол раскритиковали новые правила проведения экзамена. Вступление в силу нового регламента запланировано на 1 апреля 2021 года.
Подписывайтесь на URA.RU в