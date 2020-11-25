В скандальном ковид-госпитале Екатеринбурга новые волнения

Андрей Карлов встречался с медиками больницы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Центральной городской клинической больнице №1 Екатеринбурга, которую после скандалов с увольнением персонала и вспышки коронавируса посещал глава регионального минздрава Андрей Карлов, новые волнения. По данным источников URA.RU в медицинских кругах, уволились сразу два ключевых сотрудника.

Письмо недовольные медики направили на имя главы горздрава Екатеринбурга Дениса Демидова (есть в распоряжении редакции). В нем они перечислили последние увольнения сотрудников и напомнили о конфликте с руководством. «В данный момент ЦГКБ № 1 работает в режиме ковидного госпиталя, когда на счету каждый сотрудник. А при переходе ЛПУ к работе в штатном режиме нехватка сотрудников как врачебного, так и среднего медперсонала, может стать фатальной», — говорится в письме. Демидова просят обратить внимание на ситуацию.

В пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга сообщили, что информация от недовольных медиков им не поступала. Уточнить данные там предложили в областном минздраве. На момент публикации ответ из пресс-службы минздрава не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что медики ЦГКБ № 1 Екатеринбурга жалуются на текучку кадров из-за конфликтов с руководством. На базе ЦГКБ организуют отделение для помощи больным коронавирусом и они опасаются, что напряженная остановка скажется на качестве медпомощи, а также может вызвать новые вспышки COVID-19. О первой вспышке коронавирусной инфекции в больнице №1 Екатеринбурга стало известно в апреле — тогда она подтвердилась у 78 врачей и пациентов. Руководство больницы выплатило крупный штраф.