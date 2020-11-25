В Кургане назвали имя нового депутата облдумы

Мандат, от которого отказался курганский депутат облдумы Дмитрий Раиник, будет передан Елене Воронович. Информацию об этом URA.RU рассказал политический инсайдер.
«Решение о передаче мандата будет изначально приниматься на региональном политсовете партии „Единая Россия“. 4 декабря состоится заседание избирательной комиссии о назначении новых руководителей ТИК и там, согласно поданному заявлению от партии ЕР, рассмотрят вопрос о передаче мандата Воронович», — пояснил политик.
По его сведениям, дальнейшее решение о передаче мандата будет принято на внеплановом заседании думы, которое намечено на 10 или 11 декабря. Голосовать за кандидатуру Воронович будут депутаты. В пресс-службе облдумы URA.RU прокомментировали, что пока не располагают информацией о назначении даты заседания и вопросах, которые будут рассматриваться.
Секретарь реготделения партии ЕР Евгений Кафеев рассказал URA.RU, что заседание политсовета состоится 26 ноября. На нем будет принято решение о передаче мандата.
Депутат Курганской областной думы Дмитрий Раиник, как и ожидалось, отказался от мандата. Его решение поддержали другие парламентарии 24 ноября на заседании регионального парламента. Ожидается, что освободившееся место в областной думе может занять замдиректора центра Илизарова Елена Воронович. Она была вторым номером в партийном списке по Притобольному избирательному округу.
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