COVID-пациенты в ЯНАО безостановочно умирают третью неделю

На Ямале подтверждено 25 359 случаев коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за сутки скончались еще три человека с коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. В ЯНАО пациенты умирают ежедневно уже больше двух недель. За это время скончались 83 ямальца — в среднем, по пять человек в сутки.

«В Ноябрьске скончались двое мужчин в возрасте 60 и 65 лет, в Салехарде 71-летняя женщина. Интенсивная терапия, к сожалению, не принесла результата. Ослабленные хроническими заболеваниями, люди не справились с болезнью», — рассказала глава оперштаба Татьяна Бучкова. Общее число жертв инфекции в ЯНАО выросло до 243.

Также за сутки коронавирусом заразились 197 жителей ЯНАО. В очередной раз большой прирост дал Надымский район, где зафиксировали 23 случая. Еще 20 человек заразились в Ноябрьске. В Салехарде инфекция подтвердилась у 16 горожан, в Новом Уренгое — у 13. Всего в ЯНАО выявлено 25 359 случаев коронавируса, вылечились 17 109 пациентов.

Аномальная волна смертей в ЯНАО началась 20 октября. С того момента в округе умерли 137 пациентов. Таким образом, за месяц на Ямале скончалось больше людей, чем за все время с начала пандемии. На данный момент регион занимает пятое место по частоте смертей в России — 45,1 случая на 100 тысяч населения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 декабря. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.