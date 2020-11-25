Детей нередко обижают сверстники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области ищут десять человек, которые смогут стать наставниками для детей с ВИЧ-инфекцией. Проект называется «Трамплин» и призван помочь таким подросткам научиться принимать свой диагноз.

Свердловские СМИ не раз описывали истории, когда дети ВИЧ, чей диагноз становился известен другим, попадали под травлю в детском саду, дворе или школе. «Во многих семьях, где у ребенка ВИЧ, стараются обсуждать это как можно меньше, — рассказала куратор проекта в Екатеринбурге психолог Ольга Бондаренко. — Но говорить о болезни с ВИЧ-положительными подростками необходимо: до 70% детей бросают лечение — антиретровирусную терапию, которая сдерживает вирус. Тем самым подростки подвергают опасности не только здоровье, но и жизнь».

Чтобы помочь подростку преодолеть самостигму (неприятие себя из-за диагноза) и нужны наставники. Кандидатам в наставники предстоит пройти конкурсный отбор, а также специальное обучение. «Наставники становятся для подростков тем, кому доверяют, к кому прислушиваются и обращаются за помощью, — рассказывает инициатор проекта, директор благотворительного фонда „Дети+“ Ольга Кирьянова. — Первый наставник появился в Москве в 2017 году — в ответ на трудную ситуацию, в которой оказалась девушка-подросток. В 2018 и 2019 году в Москве общались уже 20 пар „наставник-подросток“, затем еще 10 — в Санкт-Петербурге».

Ранее URA.RU рассказывало о том, как дети с диагнозом «ВИЧ-инфекция» провели первый в России слет. А в 2018 году 17-летний Юрий Исаев из Екатеринбурга стал первым в России подростком, публично заявившем о своем диагнозе.