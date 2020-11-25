Utair отменила десятки рейсов из Кургана в Москву

Улететь из Кургана в Москву станет сложнее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания Utair объявила об отмене части рейсов по маршруту Москва-Курган-Москва в период с ноября 2020 года по январь 2021 года. Информация об этом опубликована на сайте курганского аэропорта.

«Уважаемые пассажиры! Информируем вас об отмене рейсов», — говорится в объявлении. В частности, отменены рейсы ЮТ-265 (Москва-Курган) на 24, 28 ноября; 1, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 31 декабря; 6, 12, 13, 16 января. Также отменены обратные рейсы ЮТ-266 (Курган-Москва) на следующие дни. Причины отмены на сайте воздушной гавани не сообщаются.

Utair отменяет часть своих рейсов ЮТ-265 и ЮТ-266 с октября. Источники URA.RU предполагали, что авиакомпания таким образом выражает недовольство тем, что у нее на маршруте появился конкурент — лоукостер «Победа». Однако директор курганского аэропорта Дмитрий Коваленко опроверг эти доводы. Отмену рейсов он объяснил снижением пассажиропотока, который произошел и в других городах. В пресс-службу Utair направлялся запрос о причинах отмены рейсов, но ответ на него не поступал.