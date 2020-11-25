Студентов тюменского медвуза отправят работать в Курган, где в пандемию остро не хватает врачей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Студентов Тюменского государственного медицинского университета отправят на помощь врачам Кургана. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Осваивать учебную программу учащимся разрешат дистанционно.

«Более 400 студентов Тюменского ГМУ подали заявление на получение допуска к осуществлению медицинской деятельности. Он дает право работать в качестве среднего медицинского персонала. Первыми процедуру прошли обучающиеся по целевым договорам с департаментом здравоохранения Курганской области. Большинство из них в ближайшее время будут направлены в Зауралье для оказания помощи персоналу медицинских учреждений региона», — рассказали в пресс-службе Тюменского государственного медицинского университета.

В вузе подчеркнули, что учитывая острый дефицит медицинских кадров, сложившийся в Курганской области, помощь студентов там ожидают с нетерпением. Одновременно с практикой они будут и учиться, только на удаленке.

Ранее URA.RU писало, что студенты ТюмГМУ создали петицию. В ней учащиеся требовали перевести их на дистант из-за страха заразиться коронавирусом.