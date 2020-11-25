25 ноября 2020

Тюменским студентам-медикам разрешат дистант. Но придется поработать в соседнем регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Студентов тюменского медвуза отправят работать в Курган, где в пандемию остро не хватает врачей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Студентов Тюменского государственного медицинского университета отправят на помощь врачам Кургана. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Осваивать учебную программу учащимся разрешат дистанционно.

«Более 400 студентов Тюменского ГМУ подали заявление на получение допуска к осуществлению медицинской деятельности. Он дает право работать в качестве среднего медицинского персонала. Первыми процедуру прошли обучающиеся по целевым договорам с департаментом здравоохранения Курганской области. Большинство из них в ближайшее время будут направлены в Зауралье для оказания помощи персоналу медицинских учреждений региона», — рассказали в пресс-службе Тюменского государственного медицинского университета.

В вузе подчеркнули, что учитывая острый дефицит медицинских кадров, сложившийся в Курганской области, помощь студентов там ожидают с нетерпением. Одновременно с практикой они будут и учиться, только на удаленке.

Ранее URA.RU писало, что студенты ТюмГМУ создали петицию. В ней учащиеся требовали перевести их на дистант из-за страха заразиться коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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