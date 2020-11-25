В деле МН17 будут допрошены свидетели из России

Гаагский суд принял решение допросить свидетелей 53-й зенитно-ракетной бригады России в рамках дела о крушении Boeing MH17 над Донецком (Украина). Об этом сообщил председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс.
«Допрос членов 53-й зенитно-ракетной бригады РФ является важным, чтобы узнать, были ли они вовлечены в транспортировку ЗРК „Бук“», — цитирует ТАСС Стейнхейса. На допросе настаивала защита россиянина Олега Пулатова, обвиняемого судом.
Защита Пулатова выдвигала ряд ходатайств на проведение расследований обстоятельств произошедшего. Суд Нидерландов считает, что самолет сбит военными самопровозглашенной Донецкой народной республики. Суд возложил ответственность на Россию, однако МИД РФ назвал эти обвинения голословными, передает RT.
Самолет потерпел крушение на Украине в 2014 году. На борту в момент катастрофы находились 298 человек. Россия совместно с Австралией и Нидерландами выясняла причины произошедшего. Позже РФ покинула группу по расследованию.
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