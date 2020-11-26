Выпуск вакцины «Спутник V» на свердловском заводе под угрозой

Вакцину планируют выпускать на заводе в Новоуральске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Завод «Медсинтез», принадлежащий семье депутата Госдумы Александра Петрова, не имеет необходимого оборудования для выпуска вакцины «Спутник V». Об этом сообщает источник URA.RU. Ранее Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи включил уральское предприятие в число партнеров по производству вакцины.

«Предприятие вошло в число производителей [вакцины], готовность к производству — выше 90%, однако части оборудования у Петрова нет и поставка срывается», — отмечает собеседник агентства. Ожидалось, что предприятие сможет приступить к производству вакцины уже в декабре.

Председатель совета директоров ООО «Завод Медсинтез» Александр Петров подтвердил URA.RU, что часть необходимой для производства техники еще не поступила. «[Оборудование] было заказано планово, но срок поставки увеличивается. Большой спрос», — объяснил он.

Вакцину «Спутник V» планировалось производить на заводе в Новоуральске. Известно, что параллельно предприятие разрабатывает свою вакцину «Урал». Ранее Александр Петров (экс-владелец предприятия) пояснял, что носителем вакцины будет плазмида инсулина, уже доказавшая свою безопасность (на ее основе создано 12 лекарств для диабетиков). В нее будут встраивать части генома вируса, которые и должны вызывать в организме выработку антител.