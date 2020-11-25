Студенты медвуза поедут помогать врачам Кургана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Режим карантина усилен — студентов медвуза отправят на помощь коллегам в Курган — стала известна тема выступления Моора — азербайджанцев наказали за проведение массовой акции. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 26 ноября — в обзоре URA.RU:

Ужесточены карантинные меры

Оперштаб области усилил проверки по соблюдению требований режима повышенной готовности. Теперь объекты торговли, общепита и предприятия сферы услуг будут проверять полицейские.

Тюменские студенты-медики отправятся в Курган

Студентов Тюменского государственного медуниверситета отправят на помощь врачам Кургана. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Стали известны тезисы выступления Моора перед парламентариями

Губернатор Александр Моор в своем ежегодном послании к парламенту сделает акцент на борьбе с пандемией и ее последствиями. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Тюменские азербайджанцы наказаны за нарушение режима самоизоляции

Восьмерых участников массового мероприятия, которое было проведено азербайджанцами в честь окончания конфликта в Нагорном Карабахе, наказал Ленинский районный суд Тюмени.