Коронавирус ударил по российскому рынку новогодних товаров

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Подготовка к Рождеству Христову в Ново-Тихвинском женском монастыре. Екатеринбург, новогодние украшения, рождество, новый год, новогодние подарки, новогодние игрушки
Жители России стали реже покупать искусственные елки и новогодние украшения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Траты россиян на новогодние товары в ноябре выросли на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Однако продажи искусственных елей и мишуры за этот же месяц упали на треть. Такие данные сообщают аналитики «Платформы ОФД».

«Объем продаж искусственных елей снизился на 35%. Искусственных сосен — на 18%. Объем продаж мишуры снизился на 28%. Елочные игрушки покупают реже на 10%, а объем продаж мандаринов сократился на 15%», — приводит данные аналитиков РБК.

Ситуацию с падением продаж аналитики связывают с эпидемией коронавируса. Потребители совершают меньше необдуманных покупок, говорится в отчете.

Ранее экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин поделился с URA.RU прогнозом, какие товары в России подорожают в конце года. В цене вырастут импортная техника, гаджеты, телефоны и одежда среднего и высшего сегмента. Подорожание будет связано с ажиотажем перед новогодними праздниками.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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