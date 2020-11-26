Коронавирус ударил по российскому рынку новогодних товаров

Траты россиян на новогодние товары в ноябре выросли на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Однако продажи искусственных елей и мишуры за этот же месяц упали на треть. Такие данные сообщают аналитики «Платформы ОФД».
«Объем продаж искусственных елей снизился на 35%. Искусственных сосен — на 18%. Объем продаж мишуры снизился на 28%. Елочные игрушки покупают реже на 10%, а объем продаж мандаринов сократился на 15%», — приводит данные аналитиков РБК.
Ситуацию с падением продаж аналитики связывают с эпидемией коронавируса. Потребители совершают меньше необдуманных покупок, говорится в отчете.
Ранее экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин поделился с URA.RU прогнозом, какие товары в России подорожают в конце года. В цене вырастут импортная техника, гаджеты, телефоны и одежда среднего и высшего сегмента. Подорожание будет связано с ажиотажем перед новогодними праздниками.
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