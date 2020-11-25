Курганские полицейские заявили о ликвидации семи ОПГ

В Курганской области ликвидировано семь преступных групп Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В этом году в Курганской области полицейские ликвидировали семь организованных преступных групп (ОПГ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Сотрудниками органов внутренних дел Курганской области на системной основе ведется работа по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп. В текущем году в регионе ликвидировано семь ОПГ, из которых три действовали в сфере незаконного оборота наркотиков», — говорится в ответе на запрос.

В августе URA.RU писало, что курганские силовики раскрыли схему ОПГ. Банда похищала и убивала бизнесменов. Преступники через знакомых собирали информацию о богатых бизнесменах, после чего устанавливали слежку за жертвой. Они пользовались рациями, часто меняли телефоны, SIM-карты и номера машин. О задержании банды Дмитрия Романова стало известно в июле. Она действовала с 2006 по 2016 годы. Вместе с Романовым в банде состояли его знакомые — Кирилл Ермолаев и Александр Афанасьев. В 2016 году их задержали за угон дорогих машин. Связать банду с убийствами и разбоями удалось в 2020 году.

В апреле курганские силовики рассказали о ликвидации двух ОПГ. Преступники занимались синтетическим наркотиком мефедроном. Производство было налажено в крупных масштабах. Наркотики поставляли в соседние регионы — в Тюменскую, Челябинскую, Свердловскую области, а также в Пермский край.