На Южном Урале ждут 13 тысяч доз вакцины «Спутник V» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 26 ноября зафиксировано 252 случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 241, днем ранее 228), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Заболеваемость второй день увеличивается более чем на 10 человек. Державшийся три дня рекорд в девять смертей также обновлен — сегодня погибших уже 10.

«С начала пандемии произошло 25 558 случая заражения, сейчас лечение проходят 7 932 южноуральца. Умерли 10 человек. Самому молодому 53 года, самому старшему — 94. Для половины погибших непосредственной причиной смерти стал коронавирус, у остальных он осложнил имевшиеся тяжелые болезни», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 98 человек, с начала пандемии вылечились 16 748 жителей области.

До 27 декабря в Челябинской области действует введенный с начала пандемии режим повышенной готовности. С 20 ноября введены новые ограничения: в кафе и ресторанах запрещены танцевальные, музыкальные и развлекательные программы. С 1 декабря и до 10 января 2021 года заведениям запрещено работать после 23:00, что означает отмену новогодних программ и корпоративов, от которых власти и медики ждут всплеска заражений. С начал декабря губернатор Алексей Текслер анонсировал начало массовой вакцинации от коронавируса: в регион поступят сразу 13 тысяч доз вакцины «Спутник V».