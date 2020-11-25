Инфекционный госпиталь в Салехарде может открыться лишь в 2021 году Фото: пресс-служба администрации Салехарда

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Инфекционный центр для лечения коронавируса в Салехарде, который должны были построить к началу второй волны заражений, может не появиться в этом году. Об этом в разговоре с URA.RU заявил Казбек Мустафаев, замдиректора компании «Гор-Строй», занимающейся объектом. По словам топ-менеджера, фирма с большим трудом укладывается в сроки.

«Нас просили сделать все возможное и невозможное. Но так получилось, что мы откатились назад из-за того, что вода [в реках] упала, баржи с материалами застряли, из-за того, что их копали, тащили через Тобол. В идеале будет, если мы за уши и за хвост вытянем стройку к концу года. Но не будем загадывать», — сказал Мустафаев. По его словам, трудностей добавил и коронавирус, из-за которого рабочие «Гор-Строя» выпадают из процесса на значительное время.

В администрации Салехарда оценивают готовность госпиталя «на 75-80%». По данным мэрии, сейчас в строительстве задействованы более 200 человек. «В планах на текущий месяц — провести отделочные работы: штукатурка, шпатлевка и облицовка стен, устройство полов из керамогранита и линолеума», — заявили в пресс-службе мэрии. Накануне объект осмотрел глава Салехарда Алексей Титовский, который пообещал весной установить в госпитале дополнительную кислородную станцию.

Госпиталь в Салехарде на 100 мест, по планам правительства ЯНАО, должны были сдать в сентябре. Строительство летом инициировал губернатор Дмитрий Артюхов. Такой же центр, но на 200 коек, должен был появиться в Новом Уренгое, но и его сдачу несколько раз переносили. По контракту ямальских властей и «Гор-Строя», срок окончания работ — до конца 2020 года.