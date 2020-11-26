Как россияне будут отдыхать в Новый год. Решение Госдумы

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Последний день года не станет выходным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Последний день нового года останется рабочим. Сегодня депутаты Госдумы во время пленарного заседания отклонили предложение ЛДПР о переносе 31 декабря к праздничным дням.

«Госдума отклонила законопроект ЛДПР, авторы которого предлагали сделать 31 декабря выходным днем», — сообщает «Национальная служба новостей». По информации агентства либерал-демократы внесли соответствующее предложение еще в ноябре 2019 года. Тогда кабмин не поддержал данное решение.

Ранее стало известно о том, что 31 декабря 2021 года станет выходным. Однако, по словам члена парламентского комитета по труду и соцполитике Светланы Бессараб, последний день года был включен в зимние каникулы из-за норм трудового кодекса по переносу праздничных дней, и Госдума не рассматривает возможность сделать 31 декабря официальным выходным.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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