Последний день нового года останется рабочим. Сегодня депутаты Госдумы во время пленарного заседания отклонили предложение ЛДПР о переносе 31 декабря к праздничным дням.
«Госдума отклонила законопроект ЛДПР, авторы которого предлагали сделать 31 декабря выходным днем», — сообщает «Национальная служба новостей». По информации агентства либерал-демократы внесли соответствующее предложение еще в ноябре 2019 года. Тогда кабмин не поддержал данное решение.
Ранее стало известно о том, что 31 декабря 2021 года станет выходным. Однако, по словам члена парламентского комитета по труду и соцполитике Светланы Бессараб, последний день года был включен в зимние каникулы из-за норм трудового кодекса по переносу праздничных дней, и Госдума не рассматривает возможность сделать 31 декабря официальным выходным.
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