26 ноября 2020
25 ноября 2020

В Кургане областной депутат сдал мандат ради места в гордуме. Но туда его не пускают

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, депутаты городской думы, депутаты гордумы, заседание городской думы
Курганские депутаты гордумы не собираются отказываться от мандатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Выборы в Курганскую областную думу-2020

Бывший депутат Курганской облдумы Дмитрий Раиник может не попасть в городской парламент. Свой мандат он сдал, планируя стать заместителем председателя гордумы. Политические инсайдеры URA.RU обозначили, какие сложности возникли с его назначением.

«Для того, чтобы Раиник попал в гордуму, необходимо, чтобы кто-то из депутатов-списочников [партии „Единая Россия“] отказался от мандата. Тогда Раиника, как участника выборов в гордуму [в 2019 году], смогут сделать депутатом. Но на данный момент никто из единороссов не собирается отказываться от мандата», — рассказал инсайдер.

По сведениям другого источника, в гордуме обсуждение этой темы было. Но решения в пользу передачи мандата Раинику пока не принято. Получить комментарии на эту тему в пресс-службе гордумы URA.RU не удалось. На звонок журналиста никто не ответил.

Дмитрий Раиник на сообщение журналиста в мессенджере не ответил. Его помощник Дмитрий Хапов пообещал прокомментировать позднее.

Депутат Курганской областной думы Дмитрий Раиник, как и ожидалось, 24 ноября на заседании регионального парламента отказался от мандата. Его решение поддержали другие парламентарии. Ранее URA.RU сообщало, что Раиник может занять должность заместителя председателя Курганской городской думы. Ожидается, что освободившееся место в областной думе может занять замдиректора центра Илизарова Елена Воронович.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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