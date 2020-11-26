Курганские депутаты гордумы не собираются отказываться от мандатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Бывший депутат Курганской облдумы Дмитрий Раиник может не попасть в городской парламент. Свой мандат он сдал, планируя стать заместителем председателя гордумы. Политические инсайдеры URA.RU обозначили, какие сложности возникли с его назначением.

«Для того, чтобы Раиник попал в гордуму, необходимо, чтобы кто-то из депутатов-списочников [партии „Единая Россия“] отказался от мандата. Тогда Раиника, как участника выборов в гордуму [в 2019 году], смогут сделать депутатом. Но на данный момент никто из единороссов не собирается отказываться от мандата», — рассказал инсайдер.

По сведениям другого источника, в гордуме обсуждение этой темы было. Но решения в пользу передачи мандата Раинику пока не принято. Получить комментарии на эту тему в пресс-службе гордумы URA.RU не удалось. На звонок журналиста никто не ответил.

Дмитрий Раиник на сообщение журналиста в мессенджере не ответил. Его помощник Дмитрий Хапов пообещал прокомментировать позднее.

Депутат Курганской областной думы Дмитрий Раиник, как и ожидалось, 24 ноября на заседании регионального парламента отказался от мандата. Его решение поддержали другие парламентарии. Ранее URA.RU сообщало, что Раиник может занять должность заместителя председателя Курганской городской думы. Ожидается, что освободившееся место в областной думе может занять замдиректора центра Илизарова Елена Воронович.