В ЯНАО в разгар пандемии закрывают COVID-госпитали

Пациентов из двух закрывшихся госпиталей переведут на новое место Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Новом Уренгое, который остается крупнейшим очагом коронавируса ЯНАО, закрывают два госпиталя для инфицированных. Вместо них пациентов будет принимать лазарет в бывшем офисе компании «Арктикгаз», открывшийся в середине ноября. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Два временных госпиталя были открыты на базе Новоуренгойского газохимического комплекса «Газпрома». Однако они находятся слишком далеко от города, что создает определенные неудобства, объяснили в правительстве. Кроме того, потребность Нового Уренгоя в большом количестве коек, по словам властей, снижается. «Пациенты госпиталей, состояние здоровья которых не вызывает опасения у медиков, будут выписаны. До 27 ноября все пациенты покинут временные госпитали „Газпром-НГХК“», — сказали в правительстве ЯНАО.

Главный врач Новоуренгойской горбольницы Кирилл Трапезников, комментируя закрытие медцентров, заявил, что это экономически выгодное решение. «Затраты на транспортировку больных на НГХК и на содержание госпиталей из-за их отдаленности достаточно высокие», — пояснил он.

После закрытия центров на базе «Газпрома» в Новом Уренгое останется 767 свободных коек. Сейчас, по данным правительства, в инфекционных госпиталях города находятся 344 пациента. Места в «Газпром-НГХК» пообещали законсервировать, чтобы в случае необходимости развернуть вновь.

В сентябре власти закрыли инфекционный госпиталь в Ноябрьске на базе СПИД-Центра ЯНАО, который работал с лета. Однако уже в начале ноября госпиталь пришлось открыть вновь. Из-за растущего числа заражений возобновило работу отделение на 55 коек.