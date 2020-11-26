26 ноября 2020

Перечислены различия инфаркта и панических атак

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Врачи рекомендуют обращать внимание на то, что боль в груди при инфаркте отдает в левую руку, шею, челюсть, живот и спину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Паническая атака не представляет большой угрозы для человека, тогда как инфаркт может привести к летальному исходу. Об этом рассказали в британской Национальной службе здравоохранения.

«В отличие от инфаркта паническая атака характеризуется ощущениями озноба или приливов, учащенным сердцебиением, дрожью и покалыванием в конечностях, сухостью во рту. Возможно чувство удушья и звона в ушах. (…). Несмотря на неприятные проявления, паническая атака не представляет угрозы для жизни», — пишет Express.

При инфаркте может возникать рвота, сильный кашель и обильное потоотделение. Врачи рекомендуют обращать внимание на то, что боль в груди при инфаркте отдает в левую руку, шею, челюсть, живот и спину. При этом чувство непреодолимого страха характерно для обоих состояний. Также совпадают тошнота, одышка и боль в груди.

О приближении инфаркта могут свидетельствовать необычные симптомы, на которые многие россияне не обращают внимание. Среди них — боль, ощущение нехватки воздуха, холодный пот, сильная слабость и обморочное состояние, рассказал ранее гендиректор Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Евгений Шляхто.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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