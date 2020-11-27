В экзамен на водительские права добавят важное нововведение

Для сдачи экзаменов на права могут быть использованы беспилотники Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В России предложили использовать беспилотные автомобили с сенсорными педалями, чтобы сдавать экзамен для получения водительского удостоверения. Такой информацией поделился заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.

«Вот экзаменационный автомобиль — с камерами, на базе беспилотного автомобиля, сенсорные педали, планшет-инспектор. Техника, которая стоит: система, оцифрованная дорога, система закладывает маршрут, инспектор контролирует ее работу. Я не говорю, что он завтра будет, но мы это тоже прорабатываем», — подтвердил он РИА «Новости».

Помимо этого, для экзамена будет введено несколько новых упражнений. Кандидат в водители должен уметь тормозить на нескольких скоростях, в том числе использовать экстренное торможение. Ожидается, что теоретических вопросов тоже станет больше. Оценивать за экзамен начнут строже. Несмотря на то, что количество грубых ошибок в документе сократится с 17 до 15, непристегнутый ремень будет являться основанием для прекращения экзамена.

В конце ноября в ГИБДД заявили, что в России вводятся новые правила сдачи на права. Тестирование больше не будет разделяться на «площадку» и «город», а инспекторы в большей степени будут оценивать вождение в реальной обстановке — на автострадах, перекрестках и развязках. Российские автошколы остались недовольны этим проектом и просят ГИБДД пересмотреть новые правила. Среди автолюбителей тоже мало кто поддерживает новые правила сдачи.