Курганский бизнесмен обвинил банкиров в мошенничестве

Курганский бизнесмен оказался на грани банкротства после ремонта здания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский предприниматель Сергей Прокопьев увидел в действиях банкиров Кетовского коммерческого банка явные признаки мошенничества. В самом банке это отрицают. О претензиях бизнесмена к банку URA.RU рассказал его друг, юрист Евгений Постовалов.

«Бизнесмен пользовался услугами банка. Зампредседателя правления банка Виктор Захаров уговорил Прокопьева отремонтировать здание под квартиры. Он взял кредит, сделал ремонт, но оказалось, что здание принадлежит физлицу — товарищу Захарова Александру Литвинцеву», — пояснил друг предпринимателя.

С его слов, после ремонта банкиры обещали взять здание в залог вместо имущества бизнесмена. Но этого не было сделано. Более того, дочь предпринимателя переписала свой дом на Литвинцева, а тот обещал погасить кредит компании Прокопьева (ООО «Рифей») в банке. «На руки Прокопьев получил документ на погашение кредита в мае 2019 года [копия есть в ред.], который банк не оспаривает», — рассказал юрист.

Однако, в октябре 2019 года банк подал на банкротство «Рифея» указав, что компания не гасила кредит, ответили URA.RU в банке. Там также подтвердили, что выдали Прокопьеву деньги на приобретение и ремонт здания в с. Кетово, ул. Красина, 15. Но предприниматель не отчитался о расходовании средств. Подозрения в мошенничестве в банке отрицают.

Постовалов же говорит, что бизнесмен отчитался. «Отчет о расходах — обязательная часть кредитного договора. Есть свидетели, которые поясняют, что Захаров и Литвинцев приезжали на Красина, 15 и контролировали работы и расходы», — рассказал юрист.

«В итоге указанных мошеннических действий мне нанесен существенный материальный ущерб [около 14 млн рублей]», — написал журналистам бизнесмен. Сейчас предприниматель обратился в суды, где пытается доказать, что его обманули.