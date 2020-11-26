Жители ЯНАО с коронавирусом умирают аномальными темпами

Число жертв коронавируса на Ямале выросло до 250 человек Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончались еще четыре человека с подтвержденным коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. Последние две с половиной недели в ЯНАО идет безостановочная волна смертей — пациенты ежедневно умирают на протяжении 18 дней. За этот период скончались 90 ямальцев, в среднем по пять человек в день.

В окружном оперштабе доложили, что за сутки скончались двое мужчин 46 и 58 лет и две женщины 81 и 58 лет. Все случаи пришлись на Ноябрьск и Новый Уренгой. Подробности о течении болезни у умерших власти не раскрывают. За время пандемии в ЯНАО погибли уже 250 пациентов.

Кроме того, за сутки коронавирусом заразились 199 жителей округа. Лидером стал Салехард, где подтвердили 24 случая. В Ноябрьске вирус диагностировали у 23 человек, а в Надымском районе — у 22. В Новом Уренгое заболели 13 горожан. Всего в ЯНАО подтверждено 25 756 случаев коронавируса, вылечились 17 324 пациента.

Аномальный рост смертей в ЯНАО продолжается больше месяца — он начался 20 октября. С того момента в округе умерли 144 пациента. Таким образом, за пять недель на Ямале скончалось больше людей, чем за все время с начала пандемии. На данный момент регион занимает пятое место по частоте смертей в России — 46,4 случая на 100 тысяч населения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 декабря. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.