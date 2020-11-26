Губернатор Куйвашев высказался об отставке мэра Екатеринбурга

Евгений Куйвашев высказался о возможной смене власти в Екатеринбурге обтекаемо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не подтвердил и не опроверг информацию о возможной отставке мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, предложив дождаться официальных решений, прежде чем обсуждать ее в СМИ и соцсетях. По словам главы региона, «муссирование темы кадровых перестановок» во время пандемии коронавируса не идет на пользу системе власти.

«Вообще любое кадровое решение закрепляется документально, о нем становится всем известно. Я бы ориентировался именно на решения, а не на домыслы и слухи», — написал Куйвашев на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос одного из подписчиков.

«Не слышал такого экспертного мнения и сам не считаю, что отставка того или иного мэра положительно влияет на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Если докажут, что помогает, — несколько кандидатов у меня есть. Но я не являюсь приверженцем рассуждений в стиле „если бы да кабы“. И думаю, что муссирование темы кадровых перестановок в принципе, а особенно сейчас — <…> достаточно вредное занятие: люди должны работать на полную катушку, подобные же досужие разговоры сил и уверенности точно не прибавляют», — отметил губернатор.

Как писало URA.RU, возможная отставка Высокинского — самая обсуждаемая тема в екатеринбургской политике с середины октября. Считается, что в скором времени новым главой уральской столицы может стать первый заместитель Куйвашева Алексей Орлов (сам он называет эту информацию слухами). По последним сведениям, переговоры между губернатором и Высокинским продолжаются.