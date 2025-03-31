«Употребляли соли»: в Екатеринбурге два ямальца устроили жесткую драку посреди дороги. Фото

У вокзала в Екатеринбурге двое мужчин подрались на проезжей части

31 марта 2025 в 23:12 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали мужчин за нарушение общественного порядка Фото: ИА «Ночные новости» В Екатеринбурге возле железнодорожного вокзала двое мужчин с Ямала устроили драку на проезжей части. Их задержала полиция, которым они заявили, что употребляли запрещенные вещества. Они начали драку внутри иномарки, пока ехали, сообщил читатель URA.RU. «Два человека ехали в Ford, один что-то другому сказал и началось. Сначала внутри машины, потом вышли на дорогу и там давай драться. Их скрутили обоих. Они сказали сотрудникам полиции, что употребляли соли», — поделился собеседник. По словам читателя, они ехали из Ямала и находились в Екатеринбурге проездом. По заявлениям мужчин, они направлялись из зоны СВО в госпиталь в Новосибирске. Машина зарегистрирована на бабушку водителя, проживающую в Курганской области. Их задержали за нарушение общественного порядка. Обновлено 1 апреля в 10.01: добавлен комментарий полиции Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу, сообщение поступило в отдел полиции № 11 УМВД России по г. Екатеринбургу. По указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которые задержали и доставили в территориальный ОВД двоих мужчин, которые привлечены к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. В настоящее время полицией проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге возле железнодорожного вокзала двое мужчин с Ямала устроили драку на проезжей части. Их задержала полиция, которым они заявили, что употребляли запрещенные вещества. Они начали драку внутри иномарки, пока ехали, сообщил читатель URA.RU. «Два человека ехали в Ford, один что-то другому сказал и началось. Сначала внутри машины, потом вышли на дорогу и там давай драться. Их скрутили обоих. Они сказали сотрудникам полиции, что употребляли соли», — поделился собеседник. По словам читателя, они ехали из Ямала и находились в Екатеринбурге проездом. По заявлениям мужчин, они направлялись из зоны СВО в госпиталь в Новосибирске. Машина зарегистрирована на бабушку водителя, проживающую в Курганской области. Их задержали за нарушение общественного порядка. Обновлено 1 апреля в 10.01: добавлен комментарий полиции Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу, сообщение поступило в отдел полиции № 11 УМВД России по г. Екатеринбургу. По указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которые задержали и доставили в территориальный ОВД двоих мужчин, которые привлечены к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. В настоящее время полицией проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение.