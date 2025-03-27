Легендарные артисты устроят многочасовую тусовку в центре Екатеринбурга

«Отпетые мошенники» и «Корни» выступят на «Дискаче 90-х Fest» в Екатеринбурге

28 марта 2025 в 10:14 Размер текста - 17 +

Слушателей порадует минимум пять популярных артистов Фото: Илья Московец © URA.RU В последние дни марта в Екатеринбурге ожидаются масштабные мероприятия. Например, горожан ждут на трехчасовой дискотеке 90-х на концертной площадке в центре города, где выступят «Отпетые мошенники» и «Корни», книжной ярмарке с приятными ценами, гаражной распродаже и кулачных боях. Подробнее о самых ярких событиях 29 и 30 марта — в афише URA.RU. 29 марта «Дискач 90-х Fest» Во Дворце игровых видов спорта пройдет фестиваль для тех, кто любит поностальгировать по ушедшим 90-м. В программе — группы «Корни», «Вирус», «Фактор 2», «Краски», «Отпетые мошенники» и Игорек. Трехчасовое шоу с неподражаемыми кумирами окунет зрителей в эпоху свободы и драйва. Вход от 2000 рублей, начало в 19:00. 12+ Концерты пройдут на крупных площадках города Фото: Илья Московец © URA.RU Концерт Александра Панайотова Один из самых долгожданных гостей в России, Америке и Европе едет в Екатеринбург. Заявивший о себе на шоу «Стань звездой» Панайотов выступит в «MTC Live Холл» в 19:00. Билеты стоят от 2200 рублей. 12+ Вечеринка Project X x FirstFeel Тусовка в стиле одноименного фильма «Project X: Дорвались» пройдет в концерт-холле «Свобода». Организаторы обещают, что программа будет насыщенной: выступление Gо-Go девочек, бирпонг, а музыкальное сопровождение обеспечит приглашенный из Москвы DJ FirstFeel и местные диджеи. Начало в 23:30, вход — от 399 рублей. 18+ Книжная ярмарка «Гаражка МИФа» Книгочеям придется по душе ярмарка, где представят 8000 книг от издательства «МИФ». Здесь можно найти произведения по культуре, искусству, психологии, классику в современном оформлении, детские произведения и многое другое. В программе также предусмотрены лекции: 29 марта посетителям расскажут о здоровой самооценке, 30 марта писатель Виктория Шиманская расскажет, как помочь ребенку понимать себя и справляться со страхами. Помимо того, что вход бесплатный, книги можно купить с большой скидкой. Ярмарка будет идти два дня в креативном кластере «Домна» с 11:00 до 20:00. 12+ Фестиваль осознанного потребления Найти уникальные винтажные вещи и избавиться от ненужных предметов, а также посетить мастер-классы, поучаствовать в лотерее и сыграть быструю свадьбу горожане смогут на Garazhka Ekb. Также на месте будут работать фудкорт и бьюти-зона. Всех екатеринбуржцев ждут 29 и 30 марта с 12:00 до 19:00 на улице 8 Марта, 8В, вход свободный. 12+ 30 марта Тематическая вампирская вечеринка Необычная тусовка пройдет в Art House 8/17 Bar&Lounge. Гостей ждут диджей, ведущий, фотографы, покер, вкусная еда и напитки. Тем, кто придет в тематическом костюме, вручат подарок. Место на первом этаже стоит 1600 рублей, на втором — 1300, билет без места — 1000 рублей. Начало в 19:00. 18+ Матч пройдет в Казани, но болельщики вместе смогут посмотреть его на большом экране Фото: Александр Стародумов © URA.RU Трансляция матча «Автомобилист» против «Ак Барса» Сражение двух хоккейных команд покажут на большом экране в 19:00 в ТРЦ Veer Mall. На месте будет выступать группа поддержки Ice Drivers, талисманы уральского клуба Автик и Автоша, а также пройдут конкурсы с подарками и заработает аквагрим. Вход свободный, начало развлекательной программы — в 18:00, трансляция начнется в 19:00. 6+ Марафон Гарри Поттера В кинотеатре «Гринвич Синема» проведут киномарафон с историей о самом известном мальчике-волшебнике. В 16:00 покажут «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I», следом в 18:40 — «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II». Билет обойдется в 500 рублей. 12+ «Beauty Девичник GENEVIE» Также в Veer Mall в 16:00 пройдут мастер-классы для детей, а женщины смогут получить профессиональную консультацию косметолога. Вход свободный. 6+ Фото: Илья Московец © URA.RU Garage sale в «Самоцвете» Второй этаж бара превратится в модную площадку. Здесь будут продавать свои работы дизайнер Юра Помелов, художница Дальяна Стрелкова, стилист Маша Рыба, фотограф Дима Ануфриев, фотограф и художник Алексей Пономарчук и другие. Также будут винтажные и известные брендовые вещи со скидкой. Гостей ждут с 16:00 до 21:00, вход бесплатный. 12+ Ярмарка белорусских товаров В ТРЦ «Мега» вновь можно ознакомиться с белорусскими товарами: молочной и мясной продукцией, мороженым, шоколадом, кондитерскими, трикотажными изделиями, текстилем и сувенирами. Вход на ярмарку бесплатный, работать она будет с 10:00 до 20:00. 12+ Концерт «КВАТРО Originals» Золотой состав коллектива, Антон Сергеев, Антон Боглевский, Денис Вертунов и Виталий Чирва, устроит слушателям путешествие в глубины души. Участники отбора «Евровидение-2009» выступят во Дворце молодежи в 19:00, билеты — от 2800 рублей. 6+ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В последние дни марта в Екатеринбурге ожидаются масштабные мероприятия. Например, горожан ждут на трехчасовой дискотеке 90-х на концертной площадке в центре города, где выступят «Отпетые мошенники» и «Корни», книжной ярмарке с приятными ценами, гаражной распродаже и кулачных боях. Подробнее о самых ярких событиях 29 и 30 марта — в афише URA.RU. «Дискач 90-х Fest» Во Дворце игровых видов спорта пройдет фестиваль для тех, кто любит поностальгировать по ушедшим 90-м. В программе — группы «Корни», «Вирус», «Фактор 2», «Краски», «Отпетые мошенники» и Игорек. Трехчасовое шоу с неподражаемыми кумирами окунет зрителей в эпоху свободы и драйва. Вход от 2000 рублей, начало в 19:00. 12+ Концерт Александра Панайотова Один из самых долгожданных гостей в России, Америке и Европе едет в Екатеринбург. Заявивший о себе на шоу «Стань звездой» Панайотов выступит в «MTC Live Холл» в 19:00. Билеты стоят от 2200 рублей. 12+ Вечеринка Project X x FirstFeel Тусовка в стиле одноименного фильма «Project X: Дорвались» пройдет в концерт-холле «Свобода». Организаторы обещают, что программа будет насыщенной: выступление Gо-Go девочек, бирпонг, а музыкальное сопровождение обеспечит приглашенный из Москвы DJ FirstFeel и местные диджеи. Начало в 23:30, вход — от 399 рублей. 18+ Книжная ярмарка «Гаражка МИФа» Книгочеям придется по душе ярмарка, где представят 8000 книг от издательства «МИФ». Здесь можно найти произведения по культуре, искусству, психологии, классику в современном оформлении, детские произведения и многое другое. В программе также предусмотрены лекции: 29 марта посетителям расскажут о здоровой самооценке, 30 марта писатель Виктория Шиманская расскажет, как помочь ребенку понимать себя и справляться со страхами. Помимо того, что вход бесплатный, книги можно купить с большой скидкой. Ярмарка будет идти два дня в креативном кластере «Домна» с 11:00 до 20:00. 12+ Фестиваль осознанного потребления Найти уникальные винтажные вещи и избавиться от ненужных предметов, а также посетить мастер-классы, поучаствовать в лотерее и сыграть быструю свадьбу горожане смогут на Garazhka Ekb. Также на месте будут работать фудкорт и бьюти-зона. Всех екатеринбуржцев ждут 29 и 30 марта с 12:00 до 19:00 на улице 8 Марта, 8В, вход свободный. 12+ Тематическая вампирская вечеринка Необычная тусовка пройдет в Art House 8/17 Bar&Lounge. Гостей ждут диджей, ведущий, фотографы, покер, вкусная еда и напитки. Тем, кто придет в тематическом костюме, вручат подарок. Место на первом этаже стоит 1600 рублей, на втором — 1300, билет без места — 1000 рублей. Начало в 19:00. 18+ Трансляция матча «Автомобилист» против «Ак Барса» Сражение двух хоккейных команд покажут на большом экране в 19:00 в ТРЦ Veer Mall. На месте будет выступать группа поддержки Ice Drivers, талисманы уральского клуба Автик и Автоша, а также пройдут конкурсы с подарками и заработает аквагрим. Вход свободный, начало развлекательной программы — в 18:00, трансляция начнется в 19:00. 6+ Марафон Гарри Поттера В кинотеатре «Гринвич Синема» проведут киномарафон с историей о самом известном мальчике-волшебнике. В 16:00 покажут «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I», следом в 18:40 — «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II». Билет обойдется в 500 рублей. 12+ «Beauty Девичник GENEVIE» Также в Veer Mall в 16:00 пройдут мастер-классы для детей, а женщины смогут получить профессиональную консультацию косметолога. Вход свободный. 6+ Garage sale в «Самоцвете» Второй этаж бара превратится в модную площадку. Здесь будут продавать свои работы дизайнер Юра Помелов, художница Дальяна Стрелкова, стилист Маша Рыба, фотограф Дима Ануфриев, фотограф и художник Алексей Пономарчук и другие. Также будут винтажные и известные брендовые вещи со скидкой. Гостей ждут с 16:00 до 21:00, вход бесплатный. 12+ Ярмарка белорусских товаров В ТРЦ «Мега» вновь можно ознакомиться с белорусскими товарами: молочной и мясной продукцией, мороженым, шоколадом, кондитерскими, трикотажными изделиями, текстилем и сувенирами. Вход на ярмарку бесплатный, работать она будет с 10:00 до 20:00. 12+ Концерт «КВАТРО Originals» Золотой состав коллектива, Антон Сергеев, Антон Боглевский, Денис Вертунов и Виталий Чирва, устроит слушателям путешествие в глубины души. Участники отбора «Евровидение-2009» выступят во Дворце молодежи в 19:00, билеты — от 2800 рублей. 6+