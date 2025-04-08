08 апреля 2025

Губернатор Паслер перевел хранительницу секретов Куйвашева на другую должность

Анна Антропова стала советницей врио главы Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Академический районный суд. Екатеринбург , антропова анна
Анна Антропова побыла адъютантом Паслера всего несколько дней Фото:
новость из сюжета
Смена губернатора в Свердловской области

Анна Антропова, работавшая помощницей ушедшего с поста свердловского губернатора Евгения Куйвашева, не будет адъютантом врио главы региона Дениса Паслера. Он сделал ее своей советницей, сообщили URA.RU в департаменте информполитики, отвечая на вопрос по теме.

«Анна Антропова назначена советником губернатора Свердловской области. Соответствующий указ подписал врио губернатора Денис Паслер», — рассказали в ДИПе.

Пост помощницы губернатора Антропова заняла в середине января, сменив Кристину Колмогорову, которая проработала с Куйвашевым с 2020 года. До этого Антропова была советницей замгубернатора по соцполитике Павла Крекова, который смену власти, кстати, не пережил и после разговора с Паслером написал заявление об отставке.

Указ о сложении Куйвашевым полномочий президент РФ Владимир Путин подписал 26 марта. Этим же документом глава государства вернул в регион Паслера, с 2019-го руководившего Оренбуржьем.

Позиция помощника в окружении губернатора — ключевая. Именно этот человек ведет график первого лица, сопровождает его на всех мероприятиях, а также выполняет деликатные поручения.

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Анна Антропова, работавшая помощницей ушедшего с поста свердловского губернатора Евгения Куйвашева, не будет адъютантом врио главы региона Дениса Паслера. Он сделал ее своей советницей, сообщили URA.RU в департаменте информполитики, отвечая на вопрос по теме. «Анна Антропова назначена советником губернатора Свердловской области. Соответствующий указ подписал врио губернатора Денис Паслер», — рассказали в ДИПе. Пост помощницы губернатора Антропова заняла в середине января, сменив Кристину Колмогорову, которая проработала с Куйвашевым с 2020 года. До этого Антропова была советницей замгубернатора по соцполитике Павла Крекова, который смену власти, кстати, не пережил и после разговора с Паслером написал заявление об отставке. Указ о сложении Куйвашевым полномочий президент РФ Владимир Путин подписал 26 марта. Этим же документом глава государства вернул в регион Паслера, с 2019-го руководившего Оренбуржьем. Позиция помощника в окружении губернатора — ключевая. Именно этот человек ведет график первого лица, сопровождает его на всех мероприятиях, а также выполняет деликатные поручения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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