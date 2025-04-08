Губернатор Паслер перевел хранительницу секретов Куйвашева на другую должность

Анна Антропова стала советницей врио главы Свердловской области

31 марта 2025 в 22:44 Размер текста - 17 +

Анна Антропова побыла адъютантом Паслера всего несколько дней Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Анна Антропова, работавшая помощницей ушедшего с поста свердловского губернатора Евгения Куйвашева, не будет адъютантом врио главы региона Дениса Паслера. Он сделал ее своей советницей, сообщили URA.RU в департаменте информполитики, отвечая на вопрос по теме. «Анна Антропова назначена советником губернатора Свердловской области. Соответствующий указ подписал врио губернатора Денис Паслер», — рассказали в ДИПе. Пост помощницы губернатора Антропова заняла в середине января, сменив Кристину Колмогорову, которая проработала с Куйвашевым с 2020 года. До этого Антропова была советницей замгубернатора по соцполитике Павла Крекова, который смену власти, кстати, не пережил и после разговора с Паслером написал заявление об отставке. Указ о сложении Куйвашевым полномочий президент РФ Владимир Путин подписал 26 марта. Этим же документом глава государства вернул в регион Паслера, с 2019-го руководившего Оренбуржьем. Позиция помощника в окружении губернатора — ключевая. Именно этот человек ведет график первого лица, сопровождает его на всех мероприятиях, а также выполняет деликатные поручения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Анна Антропова, работавшая помощницей ушедшего с поста свердловского губернатора Евгения Куйвашева, не будет адъютантом врио главы региона Дениса Паслера. Он сделал ее своей советницей, сообщили URA.RU в департаменте информполитики, отвечая на вопрос по теме. «Анна Антропова назначена советником губернатора Свердловской области. Соответствующий указ подписал врио губернатора Денис Паслер», — рассказали в ДИПе. Пост помощницы губернатора Антропова заняла в середине января, сменив Кристину Колмогорову, которая проработала с Куйвашевым с 2020 года. До этого Антропова была советницей замгубернатора по соцполитике Павла Крекова, который смену власти, кстати, не пережил и после разговора с Паслером написал заявление об отставке. Указ о сложении Куйвашевым полномочий президент РФ Владимир Путин подписал 26 марта. Этим же документом глава государства вернул в регион Паслера, с 2019-го руководившего Оренбуржьем. Позиция помощника в окружении губернатора — ключевая. Именно этот человек ведет график первого лица, сопровождает его на всех мероприятиях, а также выполняет деликатные поручения.