Губернатор Паслер перевел хранительницу секретов Куйвашева на другую должность

Анна Антропова, работавшая помощницей ушедшего с поста свердловского губернатора Евгения Куйвашева, не будет адъютантом врио главы региона Дениса Паслера. Он сделал ее своей советницей, сообщили URA.RU в департаменте информполитики, отвечая на вопрос по теме.
«Анна Антропова назначена советником губернатора Свердловской области. Соответствующий указ подписал врио губернатора Денис Паслер», — рассказали в ДИПе.
Пост помощницы губернатора Антропова заняла в середине января, сменив Кристину Колмогорову, которая проработала с Куйвашевым с 2020 года. До этого Антропова была советницей замгубернатора по соцполитике Павла Крекова, который смену власти, кстати, не пережил и после разговора с Паслером написал заявление об отставке.
Указ о сложении Куйвашевым полномочий президент РФ Владимир Путин подписал 26 марта. Этим же документом глава государства вернул в регион Паслера, с 2019-го руководившего Оренбуржьем.
Позиция помощника в окружении губернатора — ключевая. Именно этот человек ведет график первого лица, сопровождает его на всех мероприятиях, а также выполняет деликатные поручения.
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